Merakla beklenen 92. Oscar Ödül töreni gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl, Güney Kore yapımı Parazit, törene damgasını vurdu. Yapım, "En İyi Film", "En İyi Uluslararası Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Orijinal Senaryo" ödülleriyle 4 ödül kazandı. Ayrıca bir ilke imza atılarak, ilk kez İngilizce olmayan bir film "En İyi Film" ödülünü kazandı.

Joker filminde başarılı bir performans sergileyen Joaquin Phoenix, beklenildiği gibi "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi de Judy filmiyle Renee Zellweger oldu. Listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

92. Oscar Ödülleri

En iyi film: Parazit

En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)

En iyi kadın oyuncu: Renee Zellweger (Judy)

En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story)

En iyi uluslararası film: Parazit

En iyi görüntü yönetmeni: 1917

En iyi animasyon: Toy Story 4

En iyi kısa animasyon: Hair Love

En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)

En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood

En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)

En iyi belgesel: American Factory

En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari

En iyi ses miksajı: 1917

En iyi kurgu: Ford vs Ferrari

En iyi görsel efekt: 1917

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell

En iyi orijinal film müziği: Joker

En iyi özgün şarkı: Rocketman