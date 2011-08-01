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80 Günde Devr-i Alem Dizisinden İlk Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:07 - Tarih: 29 Kasım 2021 - Yorum: 0

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80 Günde Devr-i AlemJules Verne'in en başarılı eserlerinden biri olan Around the World in 80 Days (80 Günde Devr-i Alem) romanının daha önceden dizi olarak karşımıza çıkacağı duyurulmuştu. 8 bölümden oluşacak olan mini dizinin ilk fragmanı da paylaşıldı. Başrolde David Tennant'ın yer alacağı dizide Leonie Benesch, Ibrahim Koma, Anthony Flanagan ve Shivaani Ghai gibi isimler yer alıyor. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

80 Günde Devr-i Alem Fragman İzle

80 Günde Devr-i Alem Fragman İzle


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