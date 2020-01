Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Oyuncu Kadrosu Açıklandı

1 milyar dolardan fazla bütçe ayırdığını ifade eden Amazon, The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinin oyuncu kadrosunu açıkladı. İlk sezonu 20 bölümden oluşması beklenen dizi, önümüzdeki ay prodüksiyon çalışmalarına başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosu da resmi olarak açıklandı.

Amazon tarafından açıklanan oyuncu kadrosu şu şekilde: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman.

Dizinin senaryo kadrosunda Gennifer Hutchison ve Bryan Cogman yer alırken, ilk bölümünü yönetmen Juan Antonio Bayona yönetecek. Dizinin ilk bölümünün 2021 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor.