YouTube Rewind 2019 Yayınlandı - Şimdi İzleyin

2019 yılının sonlarına yaklaşırken YouTube, platformundaki ses getiren içerikleri ve yayıncıları yayınladı. Her sene sonunda paylaşılan YouTube Rewind, 2019 için de paylaşıldı. 2019 yılının trendlerinin bir araya geldiği videoda ülkemizden sadece Enes Batur yer alıyor.

10 milyon aboneye ulaşan ilk Türk YouTuber olduğu vurgulanan Enes Batur, videoda 5. dakikanın 12. saniyesinde karşımıza çıkıyor.

Sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri YouTube Rewind 2019 videosu ile baş başa bırakalım. İyi seyirler...

YouTube Rewind 2019 İzle