Bir YouTube kanalınız var ise veya popüler bir YouTuber iseniz, ilerleyen zamanlarda reklâm çalışmaları veya iş ortaklıkları için firmalar size ulaşmak isteyebilir. İşte bu gibi sebeplerden ötürü, kanalınıza bir e-posta adresi eklemeniz gereklidir. YouTube'da iş sorguları için e-posta eklemek ise oldukça kolay bir işlem olup, dilerseniz aşağıdaki adımları izleyerek kanalınıza hemen bir e-posta adresi ekleyebilmektesiniz.
AYRICA: YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?
YouTube İş Sorguları için E-Posta Ekleme Nasıl Yapılır?
1) Kanalınızdaki Hakkında sekmesine gelin.
2) E-posta adlı butona tıklayın.
3) Açılan kutucuğa e-posta adresinizi girin.
4) Bitti butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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