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YouTube İş Sorguları için E-Posta Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:43 - Tarih: 29 Kasım 2019 - Yorum: 0

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YouTube İş Sorguları için E-Posta Ekleme Nasıl Yapılır?Bir YouTube kanalınız var ise veya popüler bir YouTuber iseniz, ilerleyen zamanlarda reklâm çalışmaları veya iş ortaklıkları için firmalar size ulaşmak isteyebilir. İşte bu gibi sebeplerden ötürü, kanalınıza bir e-posta adresi eklemeniz gereklidir. YouTube'da iş sorguları için e-posta eklemek ise oldukça kolay bir işlem olup, dilerseniz aşağıdaki adımları izleyerek kanalınıza hemen bir e-posta adresi ekleyebilmektesiniz.

AYRICA: YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

YouTube İş Sorguları için E-Posta Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Kanalınızdaki Hakkında sekmesine gelin.

YouTube İş Sorguları için E-Posta Ekleme Nasıl Yapılır?

2) E-posta adlı butona tıklayın.

YouTube İş Sorguları için E-Posta Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Açılan kutucuğa e-posta adresinizi girin.

YouTube İş Sorguları için E-Posta Ekleme Nasıl Yapılır?

4) Bitti butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

YouTube İş Sorguları için E-Posta Ekleme Nasıl Yapılır?

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