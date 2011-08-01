Bir YouTube kanalınız var ise veya popüler bir YouTuber iseniz, ilerleyen zamanlarda reklâm çalışmaları veya iş ortaklıkları için firmalar size ulaşmak isteyebilir. İşte bu gibi sebeplerden ötürü, kanalınıza bir e-posta adresi eklemeniz gereklidir. YouTube'da iş sorguları için e-posta eklemek ise oldukça kolay bir işlem olup, dilerseniz aşağıdaki adımları izleyerek kanalınıza hemen bir e-posta adresi ekleyebilmektesiniz.

AYRICA: YouTube Kanal Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

YouTube İş Sorguları için E-Posta Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Kanalınızdaki Hakkında sekmesine gelin.

2) E-posta adlı butona tıklayın.

3) Açılan kutucuğa e-posta adresinizi girin.

4) Bitti butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.