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Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Epic Games Store'da Ücretsiz

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:56 - Tarih: 01 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Yooka-Laylee and the Impossible LairEpic Games Store'un yeni yılın ilk gününde ücretsiz olarak sunduğu oyun, eğlenceli bir platform oyunu olan Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Playtonic Games Ltd. tarafından geliştirilen oyun, bazen sağ ya da sola doğru ilerleyen bazen de kuş bakışı olarak ilerleyen bir mekaniğe sahip. 49 TL değerindeki Yooka-Laylee and the Impossible Lair oyununa bugün saat 19:00'a kadar aşağıda yer alan bağlantıdaki sayfada "AL" butonuna bastıktan sonraki talimatları uygulayarak, ücretsiz sahip olabilirsiniz.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair Ücretsiz İndir Oyna

Yooka-Laylee and the Impossible Lair Tanıtım Videosu

Epic Games Ücretsiz Oyun: Yooka-Laylee and the Impossible Lair

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