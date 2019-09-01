Yandex DNS Ayarları Nasıl Yapılır? (Kapsamlı Anlatım)

Google'ın Türkiye'deki en önemli rakibi Yandex olsa gerek. Bu bağlamda, Google DNS'in de en önemli rakiplerinden biri Yandex DNS olarak karşımıza çıkıyor. Yandex DNS ayarları oldukça kolay. Belki Google DNS kullanımına alışkın olabilirsiniz. Ancak Yandex DNS servisini de; hızlı, güvenilir ve aile bireylerinizin de sağlıklı internet deneyimi açısından tercih edebilirsiniz. Yandex DNS ayarları ile ilgili olan bu içeriğimizde, tüm detayları, soru işareti bırakmayacak şekilde siz değerli takipçilerimiz ile paylaşacağız.

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Yandex DNS Nasıl Çalışır?

Yandex DNS ile Hızı Düşünmeyin: Öncelikle şunu belirtelim, Yandex DNS ile kesinlikle hızlı bir internet deneyimi yaşayacaksınız. Çünkü Yandex DNS için farklı ülkelere, şehirlere yerleştirilmiş 80 üzeri DNS sunucusu mevcut. Bu yüzden size en yakın olan sunucuya yönlendirileceğiniz için, giriş yaptığınız siteler de bir o kadar hızlı ve seri açılacaktır. Standart Yandex DNS oldukça hızlı bir yapıdadır.

Yandex DNS ile Güvenlik Sorun Değil: Günümüzde maalesef ki kötü amacı olan insanlar yüzünden, internet deneyimimiz gittikçe kötü bir hâl alıyor. Bu yüzden Yandex DNS kullanarak, daha güvenli bir gezinti deneyimi yaşamanız mümkün.

Banka güvenliği v.b. gibi konularda Yandex DNS sizi uyarır ve bu konuda veri yüklemesini hemen durdurur. Bunun için ise spesifik algoritmalar ve Yandex'e ait olan antivirüs uygulamaları kullanılır. Dolayısı ile daha güvenli bir deneyim için, Yandex DNS'i, ücretsiz olan bu servisi, gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

Yandex DNS ile Yetişkin İçeriğe Son: Evet, gerek kendimiz, gerek çocuklarımız için, internetteki "kötü içeriğe," sahip olan sitelerden korunmak isteyebiliriz. Bu yüzden Yandex DNS'in "Aile" filtresini kullanmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde "kötü içerik," olan sitelere giriş yapıldığında karşınıza bir uyarı mesajı çıkacak, siz ve çocuğunuz için bu gibi müstehcen içeriğe sahip sitelerden korunmuş olacaksınız.

Yandex DNS IP Adresleri Nelerdir?

Standart: 77.88.8.8 - 77.88.8.1 Güvenli: 77.88.8.88 - 77.88.8.2 Aile: 77.88.8.7 - 77.88.8.3

Yandex DNS Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Ağ ve İnternet ayarları ögesini açın'a tıklayın.

2) Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştirin'e tıklayın.

3) Wi-Fi > Özellikler sekmesine tıklayın.

4) İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) üzerine iki kere tıklayın.

5) Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan'a tıklayın.

6) Kutucuklara aşağıdaki gibi IP adreslerini yazın.

7) Tamam butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Yandex DNS ayarları ile ilgili bu içeriğimizde, Yandex DNS'in nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi vermemizin yanı sıra, Yandex DNS IP Adresleri ve Yandex DNS yönlendirme ayarları hakkında da bilgi vermeye özen gösterdik. Eğer siz de daha hızlı ve güvenli bir internet gezintisi yaşamak istiyorsanız, Yandex DNS'i bugün tercih edebilirsiniz. Detaylar için ise buraya tıklayabilirsiniz.