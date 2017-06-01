Yandex Browser ile ilgili ipuçlarını kaleme aldığımız yazı dizisine ara vermeden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi ise Yandex Browser’da yeni sekme arka planını değiştirmek ile ilgili bir paylaşımda bulunacağız. Öncelikle belirtelim, dilerseniz mevcut olan arka planlar arasından hemen seçim yapabilirsiniz. Ancak arzu ederseniz, bilgisayarınızdan da bir Wallpaper‘ı arka plan görseli olarak ayarlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili adımlar aşağıdaki gibi olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser için Harikulade Arka Plan Galerisi

Yandex Browser’da Yeni Sekme Arka Planını Değiştirmek