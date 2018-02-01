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Yandex Browser’da Yandex Butonunu Kaldırmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:28 - Tarih: 23 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Yandex Butonunu KaldırmakNormalde bildiğiniz gibi tarayıcıların sol bölümünde, ana sayfa butonu yer alır ve genellikle bunu Google olarak ayarlarız. Alışkanlık meselesi. Ancak Yandex Browser’daki bu buton direkt Yandex arama motoruna yönlendirildiği için, değiştirilemiyor. Alışkın olmayabiliriz böyle bir duruma ve arzu ederseniz Yandex butonunu kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacak olup, bilmeyenler için ise faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Yandex Browser’da Renkli Sekme Özelliğini Kapatmak

Yandex Browser’da Yandex Butonunu Kaldırmak

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • “Yandex” butonunu göster seçeneğindeki onayı kaldırın.

Yandex Browser'da Yandex Butonunu Kaldırmak

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