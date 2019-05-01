Yandex Browser ile ilgili bir ara çok içerik kaleme almıştık. Ancak bu içeriklere ara versek de, zaman zaman ipuçları aktarmaya devam ediyor olacağız. Sormamıza izin verin. Yandex Browser'da kullanıcı adı ve resmi değiştirmek konusunda bilginiz var mıydı? Eğer yok ise, tarayıcınızı daha kişisel hâle getirmek adına bu bilgileri güncelleyebilirsiniz. Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın. Ardından ise aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser'da Otomatik Form Doldurmayı Kapatalım

Yandex Browser'da Kullanıcı Adı ve Resmini Değiştirmek

1) Kullanıcılar bölümündeki Ayarla bağlantısına tıklayın.

2) Açılan pencere ile kullanıcı adı ve resmini güncelleyin.