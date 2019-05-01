Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Yandex Browser'da Kullanıcı Adı ve Resmini Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:47 - Tarih: 06 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Yandex Browser'da Kullanıcı Adı ve Resmini DeğiştirmekYandex Browser ile ilgili bir ara çok içerik kaleme almıştık. Ancak bu içeriklere ara versek de, zaman zaman ipuçları aktarmaya devam ediyor olacağız. Sormamıza izin verin. Yandex Browser'da kullanıcı adı ve resmi değiştirmek konusunda bilginiz var mıydı? Eğer yok ise, tarayıcınızı daha kişisel hâle getirmek adına bu bilgileri güncelleyebilirsiniz. Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın. Ardından ise aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Yandex Browser'da Otomatik Form Doldurmayı Kapatalım

Yandex Browser'da Kullanıcı Adı ve Resmini Değiştirmek

1) Kullanıcılar bölümündeki Ayarla bağlantısına tıklayın.

Yandex Browser'da Kullanıcı Adı ve Resmini Değiştirmek

2) Açılan pencere ile kullanıcı adı ve resmini güncelleyin.

Yandex Browser'da Kullanıcı Adı ve Resmini Değiştirmek

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri