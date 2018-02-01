Yandex Browser’da Güncellemeleri Denetleme Nasıl Yapılır?

Eğer ki Ayarlar menüsünden Yandex Browser‘ın otomatik güncellemeleri denetlemesi yönündeki ilgili özelliği devre dışı bıraktı iseniz, güvenliğiniz ve daha stabil bir tarayıcı deneyimi için sizin manuel olarak güncellemeleri kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır. Bunun için ise Yandex Browser ayarları butonuna tıkladıktan sonra, Diğer sekmesine gelin. Oradan ise Tarayıcınız hakkında sekmesine tıklayarak biraz bekleyin. Bir güncelleme var ise, yüklenmeye başlayacaktır.

AYRICA: Yandex Browser’da Eşitleme Bilgisini Gizlemek