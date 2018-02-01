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Yandex Browser’da Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:18 - Tarih: 27 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser'da Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?Yandex Browser ile ilgili birçok içerik paylaştık. Dolayısı ile tarayıcınızda hatalı bir ayarlama yapmış olabilirsiniz, insanlık hâlidir. Bu gibi durumlar için Yandex Browser bizlere tarayıcıyı sıfırlama imkânı sunmaktadır. Yani tüm ayarları geri alabilmeniz mümkündür. Bunları ise teker teker değil, sadece tek bir butona tıklayarak yapabiliyorsunuz. Aşağıdaki adımları izleyerek Yandex Browser’da ayarları sıfırlama işlemini öğrenebilir, yaptığınız ayarları geri alabilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser’da Bul ve Kopyala Özelliğini Kapatmak

Yandex Browser’da Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Ayarları sıfırla butonuna tıklayın.

Yandex Browser'da Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

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