Yandex Browser ile ilgili olarak faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bu zamana kadar birçok içerik kaleme aldık ve almaya devam edeceğiz. Dolayısı ile, Yandex Browser‘daki birçok özelliği eğer beğendi iseniz ve varsayılan tarayıcı yapmak istiyorsanız, işte bu içeriğimiz de bununla ilgili. Aşağıdaki adımları izleyerek Yandex Browser’ı varsayılan tarayıcı yapmak nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Oldukça kolay bir işlem olup, faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Yandex Browser’da Çeviri Önerilerini Kapatmak

Yandex Browser Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?