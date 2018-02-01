Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Yandex Browser Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:16 - Tarih: 26 Mayıs 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Yandex Browser Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?Yandex Browser ile ilgili olarak faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bu zamana kadar birçok içerik kaleme aldık ve almaya devam edeceğiz. Dolayısı ile, Yandex Browser‘daki birçok özelliği eğer beğendi iseniz ve varsayılan tarayıcı yapmak istiyorsanız, işte bu içeriğimiz de bununla ilgili. Aşağıdaki adımları izleyerek Yandex Browser’ı varsayılan tarayıcı yapmak nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Oldukça kolay bir işlem olup, faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Yandex Browser’da Çeviri Önerilerini Kapatmak

Yandex Browser Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Varsayılan tarayıcı bölümündeki butona tıklayın.

Yandex Browser Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.681 yazıda 8.085 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık