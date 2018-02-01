Yandex Browser kullananların bildiği üzere bir tablo özelliği mevcut. Adres satırına tıkladığınız zaman bu tablo çıkar ve çok sevdiğiniz siteleri buraya ekleyebilir, daha hızlı giriş yapabilirsiniz. Bir nevi yer imleri gibi bir özellik olduğu dile getirilebilir. Gelelim, konumuza... Dilerseniz bu tabloların boyutunu değiştirebilir; standart, büyük veya tarayıcı penceresine göre (Responsive) yapabilirsiniz. Bunun için ise bir tabloya gelin ve sağ tıkladıktan sonra Tablo boyutu seçeneğine gelin. Ardından açılan seçenekler ile dilediğiniz boyutu kullanabilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser "Do Not Track" Nedir? Nasıl Açılır?

Yandex Browser Tablo Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?