Yandex Browser ile ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi efsane bir uygulama olan AdBlock‘u kullanmayan yok. Ancak eğer ki Yandex Browser kullanıyor iseniz, ek olarak AdBlock kurmanıza gerek kalmıyor. Yani rahatsız edici reklamları ve açılır pencereleri engelleyen Adguard eklentisi, default olarak geliyor. Aşağıdaki adımları izleyerek Yandex Browser için reklam engelleme eklentisi olan Adguard’ı aktive edebilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser’da Flash İçeriğini Engelleme Nasıl Yapılır?

Yandex Browser için Reklam Engelleme Eklentisi