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Yandex Browser için Harikulade Arka Plan Galerisi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:13 - Tarih: 17 Aralık 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser için Harikulade Arka Plan GalerisiYandex Browser’ı kişiselleştirmek için birçok yol bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de, yeni sekme sayfasının arka planını değiştirmek olsa gerek. Yandex Browser için geliştirilen ve tam uyumluluk sağlayan birçok arka planın bulunduğu Wallpapers sayfasını ziyaret ederek, kendinize en uygun hareketli, hareketsiz veya sadece renk içeren arka plânları kullanmayı düşünebilirsiniz. Bunun için ise yapmanız gereken basit. Beğendiğinizi seçin ve uygulayın. Hepsi bu kadar kolay…

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