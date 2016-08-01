Geçtiğimiz içeriklerimizde Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Opera ve Safari ile ilgili olarak geçmiş silme adımlarına göz atmıştık. Şimdi ise Yandex tarafından geliştirilen “Yandex.Browser’da geçmiş silme” yönergelerine göz atıyor olacağız. Böylelikle tarayıcınızı kullandıktan sonra, dilediğiniz zaman aralığında geçmişinizi komple silebileceksiniz. Bilmeyenler kullanıcılar için faydalı bir anlatım olacağını umarak, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

Yandex.Browser’da Tarayıcı Geçmişi Nasıl Silinir?

Öncelikle tarayıcınıza giriş yapın.

Ayarlar adlı butona tıklayın.

Geçmiş sekmesine tıklayın.

Geçmiş kayıtları temizle… bağlantısına tıklayın.

Şu kayıtları sil kutucuğunu “en baştan” olarak işaretleyin.

İlgli kutucukların tümünü onaylayın.