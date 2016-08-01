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Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:55 - Tarih: 30 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz içeriklerimizde Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Opera ve Safari ile ilgili olarak geçmiş silme adımlarına göz atmıştık. Şimdi ise Yandex tarafından geliştirilen “Yandex.Browser’da geçmiş silme” yönergelerine göz atıyor olacağız. Böylelikle tarayıcınızı kullandıktan sonra, dilediğiniz zaman aralığında geçmişinizi komple silebileceksiniz. Bilmeyenler kullanıcılar için faydalı bir anlatım olacağını umarak, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

Yandex.Browser’da Tarayıcı Geçmişi Nasıl Silinir?

  • Öncelikle tarayıcınıza giriş yapın.

Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Ayarlar adlı butona tıklayın.

Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Geçmiş sekmesine tıklayın.

Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Geçmiş kayıtları temizle… bağlantısına tıklayın.

Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Şu kayıtları sil kutucuğunu “en baştan” olarak işaretleyin.

Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • İlgli kutucukların tümünü onaylayın.

Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Tarama verilerini temizle butonuna tıklayın.

Yandex.Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

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