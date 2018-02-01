Yandex Browser, alternatiflerine göre birçok özelliği dahili olarak içerisinde barındırıyor. Açıkçası bu gibi sebeplerden ötürü bir süredir kullanıyorum ve oldukça da memnunum. Gelelim, konumuza... Yandex Browser'da dilerseniz ayrı pencerede video açmak oldukça kolay bir işlem. Böylelikle videoları ayrı pencerede izlersiniz.

AYRICA: Yandex Browser'da Kullanıcı Adı ve Resmini Değiştirmek

Yandex Browser Ayrı Pencerede Video Görüntülemek

Bu pratik ve faydalı bir özellik olup, Ayarlar sayfasından aşağıdaki bölümdeki seçeneği onaylamanız ise bu yönde yeterli olacaktır.