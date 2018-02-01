Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Yandex Browser Ayrı Pencerede Video Görüntülemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:23 - Tarih: 20 Temmuz 2019 - Yorum: 0

Yandex Browser Ayrı Pencerede Video GörüntülemekYandex Browser, alternatiflerine göre birçok özelliği dahili olarak içerisinde barındırıyor. Açıkçası bu gibi sebeplerden ötürü bir süredir kullanıyorum ve oldukça da memnunum. Gelelim, konumuza... Yandex Browser'da dilerseniz ayrı pencerede video açmak oldukça kolay bir işlem. Böylelikle videoları ayrı pencerede izlersiniz.

AYRICA: Yandex Browser'da Kullanıcı Adı ve Resmini Değiştirmek

Yandex Browser Ayrı Pencerede Video Görüntülemek

Bu pratik ve faydalı bir özellik olup, Ayarlar sayfasından aşağıdaki bölümdeki seçeneği onaylamanız ise bu yönde yeterli olacaktır.

Yandex Browser Ayrı Pencerede Video Görüntülemek

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri