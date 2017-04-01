Xiaomi, giriş seviyesine konumlandırdığı yeni tableti Mi Pad 3′ü resmen duyurdu. Mi Pad 2 modelinde Intel Atom işlemci yer alırken, yeni modelde altı çekirdekli MediaTek MT8176 işlemci tercih edilmiş. microSD kart desteğine sahip olmayan tablet, 7,9 inçlik 2048 x 1536 piksel çözünürlüklü ekran, 4 GB RAM, 6.000 mAh kapasiteli batarya ve 64 GB dahili hafıza ile geliyor. Arka tarafında F/2.2 diyaframlı 13 megapiksel kamera, ön tarafında da F/2.0 diyaframlı 5 megapiksellik kamera yer alan Xiaomi Mi Pad 3, Android işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

Yekpare metal gövdesiyle ilk olarak Çin’de satışa sunulacak olan Xiaomi Mi Pad 3′ün Çin’deki satış fiyatı ise 1.499 yuan (yaklaşık 217 dolar). Tabletin Çin dışındaki ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil.