Xiaomi Mi CC9 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Xiaomi Mi CC9 hakkında merak edilen tüm teknik detaylar ortaya çıktı. 2 Temmuz'da Mi CC9e ile tanıtımı yapılacak olan Xiaomi Mi CC9, önceden sızdırıldı. 6,39 inç boyutlarında 2340×1080 piksel çözünürlüğünde ve entegre parmak izi sensörlü OLED ekran ile gelecek olan akıllı telefon, gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden ve 4-6-8 GB RAM seçeneklerinden alıyor.

Xiaomi Mi CC9 Özellikleri ve Fiyatı

4-6-8 GB RAM alternatiflerine göre sırasıyla 64-128-256 GB dahili depolama alanı sunacak olan Xiaomi Mi CC9, 27W hızlı şarj destekli 3.940 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

156.8 x 74.5 x 8.67mm boyutlarında ve 179 gram ağırlığında olan telefon, bizleri arka tarafındaki üçlü kamera dizilimi ile karşılıyor. 48 MP + 16 MP + 12 MP arka kameralara ek, ön tarafında da 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Mavi rengi çok hoş olan akıllı telefon, arka tarafında ışığa göre değişen deseni ile dikkat çekiyor. Beyaz renk seçeneği bulunacağının da söylendiği akıllı telefon, kutusundan Android Pie işletim sistemiyle çıkıyor.

Xiaomi Mi CC9 fiyatı ne kadar diye soranlar için söyleyelim; sızan açıklamalara göre Xiaomi Mi CC9, 6 GB RAM + 128 GB depolama alanıyla yaklaşık 380 dolar, 8 GB RAM + 128 GB depolama alanıyla yaklaşık 410 dolar ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanıyla da yaklaşık 450 dolar fiyat etiketine sahip. Akıllı telefonun ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.