Xiaomi Mi 9 Pro Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, Mi 9 ile aynı hatlara sahip yeni akıllısı Mi 9 Pro modelini tanıttı. Ön tarafında damla çentik bulunan akıllı telefon, arkasında üçlü kamera dizilimi ile bizleri karşılıyor. 6.39 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ve Corning Gorilla Glass 6 korumalı AMOLED ekrana sahip olan Xiaomi Mi 9 Pro, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 855 Plus işlemciden ve 8-12 GB RAM seçeneklerinden alıyor.

Xiaomi Mi 9 Pro Özellikleri ve Fiyatı

5G destekli olan akıllı telefonda grafik birimi olarak Adreno 640'ı görüyoruz. Depolama seçenekleri kısmında da 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama seçenekleri alternatif olarak sunuluyor.

30W kablosuz - 40W kablolu hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryaya ve özel sıvı soğutma sistemine sahip olan akıllı telefonun şarj adaptörü ile MacBook ve Mi Notebook gibi dizüstü bilgisayarları da şart etmek mümkün.

Kamera tarafında 48 MP ana kameranın yanında 12 MP telefoto lens ve 16 MP ultra geniş açılı lense ek olarak ön tarafında da 20 MP çözünürlüklü bir kamera kullanılıyor.

Xiaomi Mi 9 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Android 9 Pie ile kutusundan çıkacak olan Xiaomi Mi 9 Pro'nun fiyatı ise RAM ve depolama alternatiflerine göre değişiyor.

8 GB RAM + 128 GB depolamalı versiyon 520 dolar, 8 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyon 533 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyon 575 dolar ve 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı versiyon ise 604 dolar olarak açıklandı.