WordPress‘te video eklemek elbette çok basit bir olay. Ancak versiyonlarına göre bu durum bazen değişebiliyor ve olası hatalar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden WordPress‘te sorunsuz bir şekilde YouTube’dan video eklemek istiyorsanız, şimdi anlatıyor olacağımız yöntemi denemenizde yarar var. Böylelikle sorunsuz bir şekilde eklediğiniz videolar da çalışacaktır. Dilerseniz, hemen ilgili anlatıma geçelim ve video eklemeyi öğrenelim.

AYRICA: WordPress’te İçeriklerimize Özel Karakter Ekleyelim

WordPress’te Video Eklemeyi Öğrenelim

Öncelikle YouTube’daki video sayfasına giriş yapın. (Örnek video.)

Paylaş > Ekle sekmesine tıklayın.

Kodu kopyalayın.

WordPress’te Yazılar > Yeni Ekle sekmesine tıklayın.

Görsel yanındaki HTML sekmesine tıklayın.