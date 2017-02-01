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WordPress’te YouTube Videosu Nasıl Eklenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:34 - Tarih: 05 Mart 2017 - Yorum: 0
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WordPresste YouTube Videosu Nasıl Eklenir?WordPress‘te video eklemek elbette çok basit bir olay. Ancak versiyonlarına göre bu durum bazen değişebiliyor ve olası hatalar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden WordPress‘te sorunsuz bir şekilde YouTube’dan video eklemek istiyorsanız, şimdi anlatıyor olacağımız yöntemi denemenizde yarar var. Böylelikle sorunsuz bir şekilde eklediğiniz videolar da çalışacaktır. Dilerseniz, hemen ilgili anlatıma geçelim ve video eklemeyi öğrenelim.

AYRICA: WordPress’te İçeriklerimize Özel Karakter Ekleyelim

WordPress’te Video Eklemeyi Öğrenelim

  • Öncelikle YouTube’daki video sayfasına giriş yapın. (Örnek video.)
  • Paylaş > Ekle sekmesine tıklayın.

WordPresste YouTube Videosu Nasıl Eklenir?

  • Kodu kopyalayın.

WordPresste YouTube Videosu Nasıl Eklenir?

  • WordPress’te Yazılar > Yeni Ekle sekmesine tıklayın.
  • Görsel yanındaki HTML sekmesine tıklayın.

WordPresste YouTube Videosu Nasıl Eklenir?

  • İlgili kutucuğa video kodunu yapıştırın.
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