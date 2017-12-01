WordPress açık kaynak kodlu yazılımlar arasında kesinlikle lider bir plâtform. Ayrıca birçok işlevsel özelliği de olduğu için, bu durum kullanım kolaylığı da sağlamaktadır. Örneğin, WordPress’te yazı tarihini gösterme nasıl yapılır, bunu biliyor muydunuz? Yazdığınız her yazı için özel bir tarih bulunur ve bunu temaya yazdırmak, ekranda göstermek oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki kodu temanızın index.php veya single.php gibi bir dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

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WordPress’te Yazı Tarihini Gösterme Nasıl Yapılır?