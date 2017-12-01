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WordPress’te Yazı Tarihini Gösterme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:28 - Tarih: 04 Aralık 2017 - Yorum: 0
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WordPress'te Yazı Tarihini Gösterme Nasıl Yapılır?WordPress açık kaynak kodlu yazılımlar arasında kesinlikle lider bir plâtform. Ayrıca birçok işlevsel özelliği de olduğu için, bu durum kullanım kolaylığı da sağlamaktadır. Örneğin, WordPress’te yazı tarihini gösterme nasıl yapılır, bunu biliyor muydunuz? Yazdığınız her yazı için özel bir tarih bulunur ve bunu temaya yazdırmak, ekranda göstermek oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki kodu temanızın index.php veya single.php gibi bir dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress’te Upload Limitini Artırma Nasıl Yapılır?

WordPress’te Yazı Tarihini Gösterme Nasıl Yapılır?

<?php the_time('d')?> <?php the_time('F')?> <?php the_time('Y'); ?>

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