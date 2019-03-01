WordPress'te TinyMCE Yazı Editörü Sorunu ve Çözümü

Uzun senelerdir yaşadığımız bir problemden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi WordPress'te kullanılan Görsel metin editörü, TinyMCE olarak geçmektedir. Bu yazılımın eski sürümlerindeki bir hatadan ötürü, metin editöründeki görsel üzerine tıkladığınız zaman "Resmi Düzenle" butonu v.b. hiçbir şekilde çalışmıyordu.

Senelerce bu sorunu yaşadık. Ancak bugün, tüm günümü bu probleme ayırdım ve çözüme ulaştım. Eğer ki siz de TinyMCE editörünün eski sürümlerinden birisini kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek, bahsetmiş olduğum bu sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz.

AYRICA: WordPress'te Tüm Güncelleme Uyarılarını Kapatalım

1) FTP'den wp-includes > js > tinymce > tiny_mce.js dosyasını masaüstüne kopyalayın. Ardından bu JavaScript dosyasını, örneğin Notepad++ ile açarak aşağıdaki kodu aratın ve bulun.

getSel().setBaseAndExtent(t,0,t,1)

2) Yukarıdaki kodu buldunuz. Şimdi aşağıdaki kod ile değiştirin.

select(t)

3) İlgili dosyayı tekrar FTP'deki dizinine gönderebilirsiniz.

Sonuç: Yukarıdaki düzenlemeler doğrultusunda, WordPress yazı editörüne eklediğiniz görsellere tıkladığınız zaman karşınıza çıkan "Resmi Düzenle, Resmi Sil" butonları sorunsuz olarak, tüm tarayıcılarda çalışmaya başlayacaktır. Umarım faydalı bir ipucu olur herkes için.