WordPress için hem WP_MEMORY_LIMIT hem de yönetici paneli için kullanılabilecek maksimum RAM limiti için WP_MAX_MEMORY_LIMIT parametresi söz konusudur. Ancak, lütfen şunu unutmayın. Bu parametreleri ayarlarken, sunucunuz için tanımlanmış olan PHP memory_limit değeri ile aynı olmasına özen göstermelisiniz. Yani eğer ki sunucunuzdaki RAM miktarınız fazla ise örneğin, aşağıdaki adımları izleyerek WordPress'in kullanabileceği memory_limit değerini de artırabilir, mevcut performansınızı maksimize edebilirsiniz. Bu artırma işlemi, gelecekte de olası problemler yaşamanızı engelleyecektir.

AYRICA: WordPress'te Tema, Eklenti, Site Güncelleme Yetkilerini Kapatalım

WordPress'te Kullanılabilecek RAM Limitini Artıralım

1) Öncelikle wp-config.php dosyası içerisinde aşağıdaki kodu bulunuz.

define('WP_DEBUG', false);



2) Yukarıdaki kodun hemen altına, aşağıdaki kodları ekleyiniz.

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '512M' );

define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '512M' );



Önemli Not: Yukarıdaki parametreler doğrultusunda, sitemizin genel anlamda memory_limit değerini 512M'ye ayarladık ve yönetici panelindeki işlemler için de fazla RAM tüketilebileceği için, bu değeri de 512M olarak belirledik. Dolayısı ile bu değerleri, toplam RAM miktarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Örneğin, ana memory_limit değeriniz sunucunuzda 128M olarak belirlendi ise, bu değerleri de aynı şekilde değiştiriniz. Ancak RAM sayınız fazla ise, elbette bu değeri 512M olarak da kullanabilirsiniz.

Hatırlatma: Bu değerleri, sunucuzdaki toplam RAM değeri ile aynı olacak şekilde belirlemeyin. Yani sunucunuz için de RAM kullanımı söz konusu olduğu için, sunucuzdaki PHP memory_limit değeri ile aynı olmasına özen göstermeniz yeterli olacaktır. Bildiğiniz gibi sunucuzdaki kontrol paneli, mail, veritabanı v.b. birçok şeyin de RAM'e ihtiyacı bulunmaktadır.