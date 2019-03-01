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WordPress’te İlk Görsele Yazı Bağlantısı Verelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:32 - Tarih: 22 Mart 2019 - Yorum: 0

WordPress'te İlk Görsele Yazı Bağlantısı VerelimWordPress ile küçük eklentiler, fonksiyonlar geliştirmek eğlenceli olabilir. Bu yorucu olsa da, sonuç almak güzel bir duygu. Gelelim, konumuza. Bildiğiniz gibi WordPress ile görsellere yazı URL’si eklemek çok kolay ancak bunu otomatik olarak yapmaya ne dersiniz? Ben, şöyle bir teknik buldum ve paylaşıyorum.

Yazı içi haricinde, tüm sayfalardaki sadece ilk resime yazı bağlantısı veriliyor ve onun haricinde hiçbir görselde yazı bağlantısı yer almayacak şekilde ayarlama söz konusu. Bunun için aşağıdaki kodu, temanızın “functions.php” dosyası içerisine (en altına) eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress’te Görsellerde Yer Alan “p” Etiketini Kaldıralım

WordPress’te İlk Görsele Yazı Bağlantısı Verelim

if (!function_exists('image_to_post')) {
function image_to_post($content){
if (!is_singular()) {
$content = preg_replace(array('{<a[^>]*><img}','{/></a>}'), array('<img','/>'), $content);
$old = '/(<img[^>]+\/>)/i';
$new = '<a href="'.esc_url(get_permalink()).'">$1</a>';
$content = preg_replace($old, $new, $content, 1);
}
return $content;}
add_filter('the_content', 'image_to_post');}

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