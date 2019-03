WordPress ile küçük eklentiler, fonksiyonlar geliştirmek eğlenceli olabilir. Bu yorucu olsa da, sonuç almak güzel bir duygu. Gelelim, konumuza. Bildiğiniz gibi WordPress ile görsellere yazı URL’si eklemek çok kolay ancak bunu otomatik olarak yapmaya ne dersiniz? Ben, şöyle bir teknik buldum ve paylaşıyorum.

Yazı içi haricinde, tüm sayfalardaki sadece ilk resime yazı bağlantısı veriliyor ve onun haricinde hiçbir görselde yazı bağlantısı yer almayacak şekilde ayarlama söz konusu. Bunun için aşağıdaki kodu, temanızın “functions.php” dosyası içerisine (en altına) eklemeniz yeterli olacaktır.

WordPress’te İlk Görsele Yazı Bağlantısı Verelim