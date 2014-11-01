WordPress Dersleri ile ilgili içeriklerimizde birçok konuyu ele aldık. Yazıyı en üste sabitlemek ve bileşen eklemek gibi içeriklerin yanı sıra, resimlere link eklemek ve yazıları yorumlara kapatmak gibi içerikler de kaleme aldık. Şimdi ise, WordPress‘teki içeriklerimize özel karakterler eklemeyi öğreniyor olacağız. Dilerseniz, içeriklerinize uygun olacak şekilde özel karakter ekleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress’te Kendi Kendine Çıkış Yapma Sorunu Hakkında

WordPress’te Özel Karakter Nasıl Eklenir?

Öncelikle yönetim paneline giriş yapın.

Yazılar > Yeni Ekle sekmesine tıklayın.

> sekmesine tıklayın. “Özel karakter ekle” butonuna tıklayın.