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WordPress’te İçeriklerimize Özel Karakter Ekleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:56 - Tarih: 26 Şubat 2017 - Yorum: 0
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WordPresste İçeriklerimize Özel Karakter EkleyelimWordPress Dersleri ile ilgili içeriklerimizde birçok konuyu ele aldık. Yazıyı en üste sabitlemek ve bileşen eklemek gibi içeriklerin yanı sıra, resimlere link eklemek ve yazıları yorumlara kapatmak gibi içerikler de kaleme aldık. Şimdi ise, WordPress‘teki içeriklerimize özel karakterler eklemeyi öğreniyor olacağız. Dilerseniz, içeriklerinize uygun olacak şekilde özel karakter ekleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress’te Kendi Kendine Çıkış Yapma Sorunu Hakkında

WordPress’te Özel Karakter Nasıl Eklenir?

  • Öncelikle yönetim paneline giriş yapın.
  • Yazılar > Yeni Ekle sekmesine tıklayın.
  • Özel karakter ekle” butonuna tıklayın.

WordPresste İçeriklerimize Özel Karakter Ekleyelim

  • Açılan penceredeki eklemek istediğiniz karakterin üzerine tıklayabilirsiniz.
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