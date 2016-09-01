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WordPress'te Görsel Metin Editörünü Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:09 - Tarih: 26 Mart 2019 - Yorum: 0

WordPress'te Görsel Metin Editörünü KapatalımWordPress'in birçok sürümünde geçerli olan görsel metin editörünün adı, TinyMCE'dir. İlgili görsel metin editörü vasıtası ile birçok konuda daha kolay ve rahat aksiyon alabilmeniz mümkündür. Ancak... Eğer ki siz content oluştururken, sadece HTML editörü kullanmak istiyorsanız, bu görsel metin editörünü tamamen devre dışı bırakmanız (kendi profiliniz için) mümkündür.

Bunun için Kullanıcılar > Profiliniz sekmesine gelin ve aşağıdaki görselde yer alan seçeneği işaretleyin. Böylelikle görsel metin editörü deaktif olacak olup, sadece HTML editörü aktif olarak kalacaktır.

AYRICA: WordPress'te Görsel Altındaki Boşlukları Kaldıralım

WordPress'te Görsel Metin Editörünü Kapatalım

WordPress'te Görsel Metin Editörünü Kapatalım

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