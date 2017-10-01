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WordPress’te Eklentisiz Yazı Sayfalama Yapımı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:58 - Tarih: 18 Kasım 2017 - Yorum: 0
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WordPress'te Eklentisiz Yazı Sayfalama Yapımı WordPress‘te yazı sayfalama için bildiğiniz gibi WP-PageNavi eklentisi mevcut. Dolayısı ile sadece bu eklentiyi kurarak da, sayfa numaralandırma yapabiliyoruz. Ancak eklenti demek maalesef ki kaynak kullanımı demektir. Bu yüzden eklenti kullanmak yerine, WordPress’in sayfalama özelliğini kullanmanızı tavsiye ederim. Aşağıdaki kodu ise (index.php, search.php v.b.) dilediğiniz dosya içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. En azından böylelikle eklenti kullanmadan da sayfalama yapabileceğiz. Bu en sağlıklı ve başarılı yöntem. Kodu dilediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz.

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WordPress’te Eklentisiz Yazı Sayfalama Yapımı

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