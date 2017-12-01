WordPress ile ilgili SEO ipuçlarını dile getirmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriğimizde WordPress’te eklentisiz SEO’ya uygun başlık yapımını işlemiş idik. Şimdi ise temamıza eklenti kullanmadan ve tüm sayfalarda görüntülenebilecek bir biçimde description ve keywords ekliyor olacağız. Aşağıdaki kodları temanızın header.php dosyasındaki “head” alanına eklemeniz yeterlidir. Kırmızı alanları kendinize göre değiştirmeyi elbette unutmamalısınız.

AYRICA: WordPress’te Canonical URL Ekleme Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

WordPress’te Description ve Keywords Nasıl Eklenir? (Eklentisiz)

<meta name="description" content="Sitenizin açıklama bölümü buraya gelecektir." />

<meta name="keywords" content="sitenizle, ilgili, etiketleri, buraya, yazabilirsiniz" />



Not: Aşağıdaki kodu da ekleyebilirsiniz. Google’ın tanıdığı bir parametredir.