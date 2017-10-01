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WordPress'te Açıklamalı Görsellerdeki Width Değerini Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:36 - Tarih: 26 Mart 2019 - Yorum: 0

WordPress'te Açıklamalı Görsellerdeki Width Değerini KaldıralımWordPress'te "wp-caption" adlı bir olay var, belki bilirsiniz. Yani açıklamalı görsel olarak geçen bu özellik, açıklamalı görsellere otomatik olarak width değeri ekliyor. Dolayısı ile açıklama eklediğimiz görselleri, Responsive yapmamızı biraz daha zorlaştırıyor bu durum. Ben bu konuda çok araştırma yaptım.

AYRICA: WordPress’te Tüm Güncelleme Uyarılarını Kapatalım

Sonunda bir yol buldum ve paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde açıklamalı görsellere otomatik width değeri eklenmeyecek olup, wp-caption özelliğini bu şekilde daha kolay bir şekilde Responsive yapabilirsiniz.

WordPress'te Açıklamalı Görsellerdeki Width Değerini Kaldıralım

function wpse14305_img_caption( $empty_string, $attributes, $content ){
extract(shortcode_atts(array(
'id' => '',
'align' => '',
'width' => '',
'caption' => ''
), $attributes));
if ( empty($caption) )
return $content;
if ( $id ) $id = 'id="' . esc_attr($id) . '" ';
return '<div ' . $id . 'class="wp-caption ' . esc_attr($align) . '">' . do_shortcode( $content ) . '<p class="wp-caption-text">' . $caption . '</p></div>';
}
add_filter( 'img_caption_shortcode', 'wpse14305_img_caption', 10, 3 );

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