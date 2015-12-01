Ücretsiz, açık kaynak blog yazılımı WordPress sürekli güncellenmeye devam ediyor. Önceki sürümlerde yaşanan açıklardan olacak ki, ekip tarafından bu sefer yalnızca güvenlik açıklarına yönelik 4.7.3 güncellemesi geldi. Yapılan güncelleme ile birçok XSS açığı giderilmiş durumda. Ayrıca 39 adet iyileştirmeye yönelik de çalışma söz konusu. WordPress’i admin panelinden hemen güncelleyebilirsiniz. İlgili sürüm ile ilgili detaylara ise aşağıdaki bağlantı vasıtası ile ulaşabilmektesiniz.

Adresler: WordPress İndir — Sürüm Bilgisi