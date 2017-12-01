WordPress ilk kurulduğu zaman, yazıların kalıcı bağlantı yapısı, örneğin ?p=123 şeklindedir. Bu pek SEO dostu bir kalıcı bağlantı değildir. Bu yüzden arzu ederseniz, yazı kalıcı bağlantıları için daha SEO dostu bir ayarlama yapabilirsiniz. Bunun için ise, öncelikle yönetim panelinize giriş yapın. Ardından ise, Ayarlar > Kalıcı Bağlantılar sekmesine tıklayın. Daha sonra ise Özel Yapı adlı kutucuğu seçip, içerisine aşağıdaki görselde yer alan URL bilgisini ekleyiniz. Bu şekilde yazılarınız için daha iyi bir SEO dostu kalıcı bağlantı yapısı oluşacaktır.

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WordPress Yazı Kalıcı Bağlantı Ayarı Nasıl Yapılır?