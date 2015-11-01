WordPress Dersleri kapsamında içerik kaleme almaya devam ediyoruz. WordPress'teki görsel editör sayesinde, yüklediğiniz resimleri otomatik olarak boyutlandırma yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yani en ve boy oranı düzgün ve orantılı olacak şekilde, dilerseniz ölçeklendirme yapabilirsiniz.

Bunun için boyutlandırmak istediğiniz görselin üzerine gelerek, Resmi Düzenle butonuna tıklayın. Açılan sayfadaki boyutlandırma yüzdelerine tıklayarak, resmi yeniden boyutlandırma işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

AYRICA: WordPress Tema Ekran Görüntüsü Boyutu Nedir? (screenshot.png)

WordPress Resim Boyutlandırma (Ölçeklendirme) Nasıl Yapılır?