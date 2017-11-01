WordPress için Ping Servislerine Gerek Var mı?

Yazılarımızın daha hızlı indeks alması için birçok yol deniyoruz. Ancak bu yolları denerken, kaynak kullanımını da göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Örneğin, yazılarımızın hızlı indeks alması için onlarca, hatta yüzlerce ping servisi ekliyoruz web sitemize. Ancak bu durumun sunucumuzdaki CPU değerlerini artırabileceğini de pek düşünmüyoruz. Dolayısı ile WordPress‘in varsayılan olarak gelen ping servisi haricinde ping servisleri kullanmanıza gerek yoktur. Yönetim panelinizde yer alan “Yazma” bölümündeki ping servisi Ping-o-Matic haricinde ping servisleri ekleyerek, sunucunuzu yormanıza gerek yok. Tek bir tane ancak güzel çalışan bir ping servisi sizler için yeterli olacaktır.