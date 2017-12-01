WordPress için bu zamana kadar birçok küçük, büyük eklenti geliştirdim ve düzenlemesinde bulundum. Bildiğiniz gibi WordPress‘te öne çıkan yayın adlı bir bileşen bulunmuyor varsayılan olarak. Dolayısı ile düşündüm ki, biz bunu da manuel olarak yapabiliriz. Birçok şeyi eklenti kullanmadan yapmaya özen gösteren biri olarak, bunu da eklentisiz olarak düzenledim. Aslında mantık çok kolay ancak ben sizlerin uğraşmaması adına ilgili kodların tümünü paylaşıyor olacağım.

AYRICA: WordPress’te SEO Eklentisi Kullanmanıza Gerek Yok

WordPress için Öne Çıkan Yayın (Eklentisiz)

1) Temanızın CSS dosyası içerisine aşağıdaki kodları ekleyiniz.

p.sJumper{

width:279px;

display:block;

position:relative;

margin:0 0 10px 0;

}

p.sJumper img{border:1px solid #b0211c}

p.sJumper span {

background:#b0211c;

line-height:1.5;

bottom:0px;

display:block;

width:225px;

padding:15px 30px;

text-align:center;

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;

font-weight:normal;

font-size:14px;

color:#fff;

}

p.sJumper span:hover {

text-decoration:none;

}



2) Temanızın HTML sayfasına ise aşağıdaki kodları ekleyin.

<p class="sJumper"><a href="URL" title="Başlık"><img src="Resim" width="279" height="186"/><span>Açıklama</span></a></p>



Not: Kırmızı alanları kendinize göre güncelleyebilirsiniz.

Örnek Görünüm