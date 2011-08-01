WordPress altyapısına sahip bir web sitesine favicon eklemek aslında çok basit. Yani ana dizine favicon.ico şeklinde dosya yüklemeniz, yeterli olabiliyor. Ancak bazı eski tarayıcılar veya farklı arama motorları bunu algılamakta yetersiz kalabilir.

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WordPress Favicon Eklemek için Doğru Kod Yapısı Nedir?

İşte bu gibi durumların önüne geçebilmek adına, temanızın head bölümüne aşağıdaki kodları eklemeniz sağlıklı olacaktır. Aşağıdaki kodlar, popüler veya eski olan birçok tarayıcıda sorunsuz olarak çalışacaktır. Eğer ki, WordPress'te favicon eklemek konusunda hangi kod yapısının doğru olup olmadığı konusunda endişeniz var ise, aşağıdaki kodları kullanmanız yeterli.

<link rel="shortcut icon" href="http://www.sitenizinadi.uzantisi/favicon.ico" type="image/x-icon"/>

<link rel="icon" href="http://www.sitenizinadi.uzantisi/favicon.ico" type="image/x-icon"/>

Not: Yukarıdaki kırmızı alanları, kendi sitenizin adresine göre güncelleyiniz. Ayrıca, eğer ki HTTPS kullanıyorsanız, ilgili bölümü de güncelleyebilirsiniz. Yapılması gereken farklı bir işlem ise bulunmamaktadır.