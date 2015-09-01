Dünyanın en çok kullanılan sıkıştırma programı olan WinRAR’ı birçok web sitesi üzerinden indirebiliyorsunuz. Ancak güvenliğiniz için hangi siteden indirdiğiniz de oldukça önemli. Buna çok dikkat etmelisiniz. Bu yüzden WinRAR’ı resmi web sayfasından indirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Emin olabilirsiniz. Win-RAR adlı resmi web sayfasındaki “download” bölümünü kullanarak en güncel sürümü bugün indirebilirsiniz. En azından böylesi daha güvenli olacaktır.

AYRICA: WinRAR’da renkli açıklama yapmak!