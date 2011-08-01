Microsoft'un Windows Phone talihsizlikleri bitmiyor. Bazı popüler uygulamaların desteklememesi ve oyun üreticilerinin de uygulama geliştirmemesi ile geride kalan Windows Phone, 8.1 işletim sistemiyle ve mağazasıyla rafa kalkmaya hazırlanıyor. Temmuz 2017'den beri Windows 8.1 desteği kesildiğinden güncelleme alınmıyordu.

Microsoft kanadından gelen yeni duyuru ile 16 Aralık 2019 tarihinde hem uygulama mağazası hem de işletim sistemi fişleri çekilerek, sonlandırılıyor.

Windows Phone 8.1'in Fişi Çekiliyor

Eğer Windows 8.1 kullanıyorsanız ve 16 Aralık'tan sonra telefonu sıfırlarsanız, eski uygulamaları yükleyemezsiniz ve Microsoft hizmetleri de durdurulacağından bazı fonksiyonlar çalışmayacak.

Ancak Windows 10 işletim sisteminin desteği bitse de mağazası devam edecek. WP 10 güncellemesi alan modeller, mağazadan yararlanabileceği için 16 Aralık'tan önce telefonunuz destekliyorsa, yükseltme yapmanızı öneririz.

Windows 10 güncellemesi alabilen modeller: Lumia 430, Lumia 435, Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 635(1 GB versiyonu), Lumia 636, Lumia 638, Lumia 640, Lumia 640 XL, Lumia 730, Lumia 735, Lumia 830, Lumia 929, Lumia Icon, Lumia 930, Lumia 1520.