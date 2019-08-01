Windows için Alarm Programı: Alarm Tik Tok

Bilgisayarda alarm kurma programı arıyorsanız, sizler için hazırladığımız Alarm Tik Tok programını kullanabilirsiniz. Basit bir şekilde, minimal tarzda hazırlanan alarm programı ile bilgisayarınızda işlerinizi yaparken istediğiniz bir saate hatırlatıcı kurabilirsiniz.

Ayrıca alarm kurduktan sonra programı küçültürseniz (minimize), görev çubuğunda yer kaplamaması için kalkıyor ve sağ tarafta yer alan Windows tepsisine (system tray) ekleniyor. İsterseniz oradan tekrar tıklayarak programı görünür yapabilirsiniz.

Bilgisayar Alarm Programı İndir: Alarm Tik Tok

Türkçe - İngilizce dil desteği olan Alarm Tik Tok, bilgisayarınızda işlerinizi yaparken ya da oyun oynayarak vb. vakit geçirirken, belli bir zaman sonra yapmanız gereken bir iş varsa size hatırlatması için kullanabileceğiniz basit bir alarm programıdır.

Programı çalıştırdığınızda "Alarm Ayarla" kısmından istediğiniz bir saati ayarlayın.

Ardından "Alarm Sesi Seçin" kısmından istediğiniz alarm sesini seçin ve "Alarm Kur" butonuna tıklayın. Alarm kurmadan önce seçtiğiniz alarm sesini yanındaki çalma butonundan dinleyebilirsiniz.

İşlemler bu kadar basit. "Durdur" butonu alarm kurulduğu zaman aktif olacaktır. Ayrıca programın dil seçeneği ve seçtiğiniz alarm sesiniz programın her açılışında hatırlanmaktadır.

Bilgisayarda alarm kurma programı kullanmak isteyenler için bu yazımızda Alarm Tik Tok programından bahsettik. Programı hakkında sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından sorabilirsiniz.

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Bilgisayarda Alarm Kurma Programı İndir

Alarm Tik Tok