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Windows 8.1′de Bilgisayar Özelliklerini Görüntüleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:14 - Tarih: 28 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Windows 8.1de Bilgisayar Özelliklerini GörüntüleyelimBilgisayarınızın özelliklerini detaylı olarak öğrenmek isteyebilirsiniz. Yani İşlemci, RAM, DirectX Sürümü gibi birçok detayı aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey ise çok basit. Windows 8.1‘de başlat menüsünde sağ tıklayın ve Çalıştır‘a tıklayın. Açılan kutucuğa “dxdiag” yazın ve Tamam‘a tıklayın. Ardından karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere açılacak olup, sekmeler arasında geçiş yaparak diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Windows 8.1′de Güç Seçeneklerini Yapılandırmayı Öğrenelim

Bilgisayar Özelliklerini “dxdiag” ile Öğrenelim

Windows 8.1de Bilgisayar Özelliklerini Görüntüleyelim

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