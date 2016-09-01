Geçtiğimiz Windows 8.1 ile ilgili içeriklerimizde; ekran klavyesini kullanmak ve Windows Update’in çalışmama sorunu için çözüm önerisi dile getirmiştik. Şimdi ise Windows 8.1‘de başlangıç arka planını değiştirmeyi öğreniyor olacağız. Böylelikle, dilediğiniz arka plan görselini kullanarak farklı bir başlangıç görünümü elde edebilirsiniz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan, ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Bilmeyen kullanıcıların da işine yaramasını temenni ederiz.

AYRICA: Windows 8.1′de Sol Üst Menü Kapatma Yöntemleri

Windows 8.1′deki Başlangıç Arka Planı Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle Başlat menüsüne tıklayın.

Sağ tarafa gelerek menüyü açın ve Ayarlar‘a tıklayın.

Kişiselleştir sekmesine tıklayın.