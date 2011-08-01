Bundan 10 sene önce yayımlanan ve en popüler mesajlaşma uygulamalarının başını çeken WhatsApp, yılbaşı arifesinde büyük bir rekora imza attığını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, 31 Aralık 2019 günü toplam 100 milyar mesaj gönderildi.

WhatsApp, Yılbaşı Arifesinde Büyük Rekora İmza Attı

Bu mesajların 20 milyardan fazlası ise Hintli kullanıcılar tarafından gönderildi ve toplamda gönderilen mesajların 12 milyarının ise görsel olarak gönderildiği açıklamalar arasında yer alıyor. En büyük rakibi Telegram olan WhatsApp, şirket tarihinde büyük bir rekora imza atmış oldu böylelikle. Bakalım, yeni yılda WhatsApp ile ilgili ne gibi gelişmeler olacak? Merakla bekliyoruz ve takip de ederek, sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizi takip edin.