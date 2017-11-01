Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.404 yazıda 7.863 yorum bulunmaktadır.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

VKontakte’da Profil Fotoğrafımıza Efekt Ekleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:27 - Tarih: 18 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

VKontakte'da Profil Fotoğrafımıza Efekt EkleyelimRusya‘da en sık kullanılan ve sosyal medya paylaşımı üzerine oluşturulan VKontakte, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaktadır. Baktığımızda ise, birçok özelliği diğer rakiplerine göre farklı görünüyor. Örneğin, arzu ederseniz, VKontakte’da profil fotoğrafınıza efektler ekleyebilirsiniz. Böylelikle daha ilgi çekici bir profil resmine sahip olabilmektesiniz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda VKontakte profil resminize efekt eklemeyi hemen öğrenebilir, uygulamayı ise bugün düşünebilirsiniz. İzin verir iseniz, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: VKontakte’da Profil Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

VKontakte’da Profil Fotoğrafımıza Efekt Ekleyelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Profil resminizin üzerine gelin.

VKontakte'da Profil Fotoğrafımıza Efekt Ekleyelim

3) Efektler ekleyin bağlantısına tıklayın.

VKontakte'da Profil Fotoğrafımıza Efekt Ekleyelim

4) Dilediğiniz efektin üzerine tıklayın.

VKontakte'da Profil Fotoğrafımıza Efekt Ekleyelim

5) Kaydet butonu ile işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri