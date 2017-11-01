Rusya‘da en sık kullanılan ve sosyal medya paylaşımı üzerine oluşturulan VKontakte, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaktadır. Baktığımızda ise, birçok özelliği diğer rakiplerine göre farklı görünüyor. Örneğin, arzu ederseniz, VKontakte’da profil fotoğrafınıza efektler ekleyebilirsiniz. Böylelikle daha ilgi çekici bir profil resmine sahip olabilmektesiniz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda VKontakte profil resminize efekt eklemeyi hemen öğrenebilir, uygulamayı ise bugün düşünebilirsiniz. İzin verir iseniz, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

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VKontakte’da Profil Fotoğrafımıza Efekt Ekleyelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Profil resminizin üzerine gelin.

3) Efektler ekleyin bağlantısına tıklayın.

4) Dilediğiniz efektin üzerine tıklayın.

5) Kaydet butonu ile işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.