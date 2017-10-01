VKontakte ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Önceki günlerde VKontakte ile ilgili olarak şifre değiştirme, telefon numarası değiştirme ve otomatik video oynatma kapatma hakkında adımlardan bahsetmiştik. Şimdi ise profil adresimizi değiştirmeyi öğreniyor olacağız. Kısa ve akılda kalıcı bir URL her zaman tavsiye edilir. Bu yüzden profil adresinizi buna göre belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda profil adresinizi değiştirmeyi, güncellemeyi öğrenebilir ve uygulayabilirsiniz.

VK’da Profil Adresi Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) Ardından Ayarlar sekmesine tıklayın.

3) Sayfa adresi > Değişiklik yap bağlantısı ile güncelleme yapabilirsiniz.