Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.341 yazıda 7.816 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

VKontakte’da Otomatik Video Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:57 - Tarih: 21 Ekim 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

VKontakteda Otomatik Video Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz VKontakte ile ilgili içeriklerimizde şifre değiştirme ve telefon numarası değiştirme ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise, otomatik video oynatma kapatma ile ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Biliyorsunuz, otomatik video oynatma durumu, İnternet kotamızdan yemektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için, otomatik video oynatma özelliğini kapatmamız elzem oluyor. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda da VKontakte’de otomatik video oynatma özelliğini kapatabilirsiniz.

VK’da Otomatik Video Oynatma Özelliği Nasıl Kapatılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ardından Ayarlar sekmesine tıklayın.

3) Videoları otomatik oynat seçeneğini deaktif edin.

VKontakteda Otomatik Video Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri