Geçtiğimiz VKontakte ile ilgili içeriklerimizde şifre değiştirme ve telefon numarası değiştirme ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise, otomatik video oynatma kapatma ile ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Biliyorsunuz, otomatik video oynatma durumu, İnternet kotamızdan yemektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için, otomatik video oynatma özelliğini kapatmamız elzem oluyor. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda da VKontakte’de otomatik video oynatma özelliğini kapatabilirsiniz.

VK’da Otomatik Video Oynatma Özelliği Nasıl Kapatılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ardından Ayarlar sekmesine tıklayın.

3) Videoları otomatik oynat seçeneğini deaktif edin.