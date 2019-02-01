Vivo V15 Pro Resmi Olarak Tanıtıldı

Çinli tüketici elektroniği şirketi Vivo, yeni akıllı telefonunun duyurusunu gerçekleştirdi. Kameralarıyla dikkatleri çeken ve konuşulan Vivo V15 Pro, 48 MP ana – 8 MP geniş açı ve 5 MP derinlik sağlayan üçlü arka kameraya ek olarak 32 MP açılıp kapanan ön kameraya sahip. Ekrandan parmak izi okuma desteğine sahip akıllı telefon, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlüğe ve 399 ppi (piksel hassasiyeti) değerine sahip ekranı bünyesinde bulunduruyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisinden ve 6 – 8 GB RAM seçeneklerinden alan Vivo V15 Pro, 128 GB dahili depolama ve 3.700 mAh batarya ile geliyor. Akıllı telefonun fiyatı ise yaklaşık 400 dolar.