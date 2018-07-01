Vivaldi Browser‘ın en iyi tarafı, birçok konuda özelleştirilebilir olmasıdır. Yani birçok konu çerçevesinde ayarlama yapılabiliyor. Örneğin, arama sonuçlarını yeni sekmede açmayı seviyor olabilirsiniz. Bu yüzden, yer imlerinizi de sürekli yeni sekmede açmaya çalışmak yorucu olabilir. Bunu, otomatik olarak yapabilmek de mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek yer imlerini yeni sekmede açmak hakkında bilgi edinebilirsiniz. İlgili ayarı, aynı bölümden tekrar devre dışı bırakabileceğinizi unutmayın.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser’da Yer İmlerini Yeni Sekmede Açmak