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Vivaldi Browser’da Yer İmlerini Yeni Sekmede Açmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:49 - Tarih: 03 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Yer İmlerini Yeni Sekmede AçmakVivaldi Browser‘ın en iyi tarafı, birçok konuda özelleştirilebilir olmasıdır. Yani birçok konu çerçevesinde ayarlama yapılabiliyor. Örneğin, arama sonuçlarını yeni sekmede açmayı seviyor olabilirsiniz. Bu yüzden, yer imlerinizi de sürekli yeni sekmede açmaya çalışmak yorucu olabilir. Bunu, otomatik olarak yapabilmek de mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek yer imlerini yeni sekmede açmak hakkında bilgi edinebilirsiniz. İlgili ayarı, aynı bölümden tekrar devre dışı bırakabileceğinizi unutmayın.

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Vivaldi Browser’da Yer İmlerini Yeni Sekmede Açmak

  • Menü adlı butona tıklayın.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Yer İmleri bölümüne giriş yapın.
  • Yer İmlerini Yeni Sekmede Aç kutucuğunu işaretleyin.

Vivaldi Browser'da Yer İmlerini Yeni Sekmede Açmak

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