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Vivaldi Browser’da Yer İmlerine Ayırıcı Eklemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:24 - Tarih: 03 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Yer İmlerine Ayırıcı EklemekVivaldi Browser‘ın güzel tarafı birçok özellik dahili olarak bulunuyor. Yani eklenti kurmaya gerek kalmamakta. Örneğin, yer imlerinizi listelerken karışıklık olmaması adına ayırıcı ekleyebilirsiniz. Yani dikey bir çizgi ekleyebilirsiniz. Böylelikle yer imlerinizi kendinize göre kategorize edebilir, daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Peki, Vivaldi Browser’da yer imlerine ayırıcı eklemek nasıl yapılır, bunu merak ediyorsanız eğer çok basit bir işlem. Hemen adımları inceleyelim.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Üst Bölümü (Header) Kaldırmak

Vivaldi Browser’da Yer İmlerine Ayırıcı Eklemek

  • Menü > Yer İmleri > Yer İmlerini Yönet… sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser'da Yer İmlerine Ayırıcı Eklemek

  • Dilediğiniz yer imine gelin ve sağ tıklayın.
  • Açılan menüdeki Yeni Ayırıcı sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser'da Yer İmlerine Ayırıcı Eklemek

Sonuç

Vivaldi Browser'da Yer İmlerine Ayırıcı Eklemek

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