Vivaldi Browser’da Üst Bölümü (Header) Kaldırmak

Vivaldi Browser‘da ve diğer birçok tarayıcıda bir header (üst bölüm) bulunur. Yani burada site başlığı, pencereyi aç-kapat veya küçült gibi butonlar bulunur. Ancak bu header, ekranı az da olsa kaplamaktadır. Ben bunu sevmiyorum. Bu yüzden Vivaldi Browser’ın kişiselleştirilebilir yapısını kullanarak, bu header’ı gizlemeyi başardım. Dilerseniz siz de bunu yapabilirsiniz. Vivaldi Browser’da header kaldırmak için aşağıdaki kodu common.css dosyasına ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Sayfa Bildirimlerini Algılamak