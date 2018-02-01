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Vivaldi Browser’da Üst Bölümü (Header) Kaldırmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:19 - Tarih: 29 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Üst Bölümü (Header) KaldırmakVivaldi Browser‘da ve diğer birçok tarayıcıda bir header (üst bölüm) bulunur. Yani burada site başlığı, pencereyi aç-kapat veya küçült gibi butonlar bulunur. Ancak bu header, ekranı az da olsa kaplamaktadır. Ben bunu sevmiyorum. Bu yüzden Vivaldi Browser’ın kişiselleştirilebilir yapısını kullanarak, bu header’ı gizlemeyi başardım. Dilerseniz siz de bunu yapabilirsiniz. Vivaldi Browser’da header kaldırmak için aşağıdaki kodu common.css dosyasına ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Sayfa Bildirimlerini Algılamak

#header {display: none !important;}

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